اتحاد جدة يصطدم بالقوة الجوية في دوري أبطال آسيا اليوم

يستضيف فريق اتحاد جدة السعودي مساء اليوم الإثنين، نظيره فريق القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

ترتيب اتحاد جدة والقوة الجوية في المجموعة

يقع فريق القوة الجوية في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقي 3.

يأتي خلفه اتحاد جدة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتسجيل 3 أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.