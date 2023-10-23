سكرتير مساعد بني سويف يتفقد جاهزية واصطفاف المعدات بمركز ناصر

واصل السكرتير العام المساعد ببني سويف اللواء سامي علام متابعته الميدانية للوحدات المحلية للإشراف على جاهزية واستعدادات الأجهزة التنفيذية للتعامل مع موسم الشتاء ومواجهة مخاطر السيول والأمطار ،وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة.

وفي هذا السياق تفقد" اليوم" السكرتير العام المساعد حالة اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والمجالس القروية بمركز ومدينة ناصر، للوقوف على جاهزية تلك المعدات والتي تشمل سيارات متعددة الحجم والنوع بأحجام وأنواع متفاوتة من لوادر وقلابات وسيارات وأوناش وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة

وذلك في حضور علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ،المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة ، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي الحملة ورؤساء القرى بدائرة الوحدة المحلية .

وقدأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للوقوف على جاهزيتها والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة وصيانتها بالشكل المطلوب للتدخل السريع والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسب.

FB_IMG_1698070478594

FB_IMG_1698070476382

FB_IMG_1698070483312

FB_IMG_1698070485867