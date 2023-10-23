كشف ملابسات شكوى إشغالات الطريق المُتسبب فيها مالك معرض سيارات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع فيس بوك بشأن تضرر أحد الأشخاص من بعض إشغالات الطريق من قبل مالك معرض سيارات بالقاهرة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية بموقــع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " تضرر خلاله صاحب الحساب من مسئولــى معرض سيارات كائن بدائرة قســـم شرطة النزهـة بالقاهرة لإشغالهم جزء من الطريق أمام المعــــرض.

تم الإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين صحة الواقعة ، وقيام (مالك معرض للسيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بإرتكاب المخالفـــات الآتية (إدارة منشــــأة بدون ترخيـص - إشغال جزء من الطريق العام أمام المعرض المشار إليه) ، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.