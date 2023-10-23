أحدث المشروعات السكنية من ماونتن فيو بالمستقبل سيتي

يعد كمبوند ماونتن فيو المستقبل سيتي بمثابة ثورة في مجال العقارات المصري، حيث تم تصميمه باستخدام مفاهيم عالمية يتم تطبيقها لأول مرة على الأراضي المصرية، توفر للعميل أكبر معايير الراحة.

بدايةً من الموقع الاستراتيجي في قلب مدينة المستقبل القريبة من أهم المعالم والطرق الحيوية، حتى التصميمات الساحرة للوحدات السكنية التي تم تنسيقها مع التشطيبات الداخلية الفخمة.



ماونتن فيو مستقبل سيتي



⦁ حرصت شركة ماونتن فيو على اختيار أفضل البقاع الاستراتيجية من أجل وضع أساسات المشروع؛ لضمان سهولة التنقل.

⦁ حيث يقع المشروع بالقرب من أكثر المناطق الحيوية على الأراضي المصرية.

⦁ صمم على مساحة أرض كبيرة تبلغ حوالي 638 فدان تخصص أكبر جزء منه للوحة الطبيعية.

⦁ تضم اللاند سكيب وتنعكس ألوانها المبهجة على الكريستال لاجون حوله.

⦁ بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات العالمية؛ لضمان الراحة الدائمة للعميل وتوفير كل من الأنشطة الترفيهية والرياضية المتعددة التي تلبي كافة الاهتمامات وتناسب مختلف الفئات العمرية بأعلى معايير الأمان.



ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري



⦁ تعد شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري من الشركات الرائدة في سوق العقارات المصرية.

⦁ تميزت منذ تأسيسها في عام 2005 بتقديم أقوي الأعمال السكنية التي نقلت مجال العقارات المصري إلى المراتب العالمية.

⦁ دائمًا ما تحرص على مواكبة التطورات الدولية في مجال الإنشاءات العقارية مع وضع راحة العملاء في المقام الأول.

⦁ وينعكس ذلك على التكامل الذي يظهر في كافة المراحل ومتطلبات الوحدات السكنية.

⦁ ومن أهم المشاريع الأخرى التي قامت الشركة بتنفيذها ماونتن فيو لاجون القاهرة الجديدة، وماونتن فيو اي سيتي اكتوبر، ولفلز ماونتن فيو الساحل الشمالي.



اليفا ماونتن فيو المستقبل