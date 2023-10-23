المؤبد لـ عاطل بتهمه الإتجار بـ " الهيروين" في الخانكة.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة " الهيروين" في الخانكة.

جاء الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين مصطفى علي خلف محمد، عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، أمانة سر مينا عوض ميخائيل

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2197 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 926 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن" س ح.م"، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".

جريمة "العصا والحجارة".. الحبس 3 سنوات لمتهمين حاولا التخلص من شخص بشبين القناطر

وفي واقعة أخرى، عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها، متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين شرعا في إنهاء حياة شخص لخلافات سابقة بينهم في قرية نوى بمركز شبين القناطر.

جاء الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، شريف محمد السباعي، محمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 7898 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 714 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 9 / 4/ 2022، شرع السيد ج.م، 31 سنة، عامل، ومقيم عزبة سرو قرية نوي بمركز شبين القناطر، وجمال م.أ، 66 سنة، بالمعاش، ومقيم عزبة سرو قرية نوى مركز شبين؛ في إنهاء حياة المجني عليه محمد محمد أحمد سراح سيف الدين، عمدًا، بأنه وإثر خلف سابق فيما بين شقيق الأخير والمتهمين، تعدى المتهم الأول على المجني عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مستخدما في ذلك أداة محل الاتهام تالي الوصف، قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.

وفي سياق متصل، أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أحازا وأحرزا أدوات "عصا شوم، حجارة " تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وفي سياق مسبق، أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبتهما طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيا على ذمة القضية، والتي أصدرت قرارها السابق.