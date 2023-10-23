مواهب دمياط تجسد صور جمالية بالرسم علي رمال رأس البر

تضامناً مع فلسطين..

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة ورشة الرسم على الرمال التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

حيث قام عدد من الموهبين من أبناء المحافظة بتجسيد صور جمالية في مساحات محددة بالرسم علي الرمال بشواطئ عروس المصايف رأس البر، وذلك تضامناً مع القضية الفلسطينية، و ما يتعرض له أهالي غزة من مجازر جيش الإحتلال الإسرائيلي، وضرب مستشفي المعمداني واستهداف الأطفال و النساء .

جاءذلك في إطار خطة نشاط تنمية النشء لتنمية مهارتهم باستخدام الموارد المتاحة في البيئة واهتمام الوحدة المحلية براس البر للمشاركة في كافة المبادرات والأنشطة المجتمعية المختلفة

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