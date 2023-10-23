لرصد مخلفات.. محافظ الجيزة يجازي مسؤولي النظافة والإشغالات بحي العمرانية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بمجازاة نائب رئيس حي العمرانية لقطاع النظافة ومدير قطاع العمرانية للنظافة والتجميل ومشرف قطاع العمرانية للنظافة بهيئة النظافة والتجميل، وذلك لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة على أكمل وجه الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات والقمامة من نفقى الفخرانى وأبو زارع وشارع الدكتور أحمد فؤاد سعيد وعدم رفعها.



كما وجه بسرعة رفع المخلفات كافة، والحفاظ على حالة النظافة بالنقاط المذكورة.



وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات ومسؤول الإشغالات بحى العمرانية؛ للتقصير في المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بشارعى أبوزارع والدكتور أحمد فؤاد سعيد من بدايته وحتى نهاية شارع عثمان محرم، وتواجد التعديات علي الطريق العام وإعاقة حركة المواطنين مشدداً على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وارصفة المشاة.



وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لقطاعات المحافظة كافة، من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الامثل والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة كافة، مشددا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.