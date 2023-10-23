مراكز شباب القليوبية تطلق مبادرة لتعزيز مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية

تستعد مراكز شباب القليوبية لاطلاق مبادرة " الكلمة كلمتك" التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات .

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر خلال الانتخابات الرئاسية ، وتقوم مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بتعليق لافتات على اسوار المراكز لحث الشباب على المشاركة تحت شعار "الكلمة كلمتك ".

وفى هذا الصدد أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بأن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تستهدف زيادة وعى الشباب نحو المشاركة السياسية من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة وايضا من خلال تنفيذ ندوات توعوية داخل مراكز الشباب لتعزيز الوعى والانتماء لدى الشباب وتفعيل دورهم فى المشاركة السياسية.

وتاتى تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات ايمان عبدالحابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وإشراف الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.