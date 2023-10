جامعة حلوان تحصد المركز الأول مكرر بفريق "إيناكتس" في مسابقة عالمية

فاز فريق إيناكتس ENACTUS"جامعة حلوان بالمركز الأول مكرر في المسابقة العالمية " 1 Race for oceans للعام 2023 عن مشروعه " PLASEA".

وشارك فريق جامعة حلوان باسم مصر في المسابقة وتم الإعلان على أنهم من الاربعه الاوائل علي مستوي العالم Top four at the world level وتهدف فكرة المشروع إلى تقليل أزمة البلاستيك التي تهدد الصيادين والحياة البحرية من خلال إنتاج منتجات بلاستيكية بديلة من نباتات الأعشاب البحرية.

وتمت مشاركة الطلاب فى هذه المسابقة بدعم كبير ورعاية من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

جامعة حلوان تقدم كل الدعم لتشجيع الشباب على الابتكار

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تقديم كل الدعم لتشجيع الشباب على تطوير مشاريع مبتكرة تسهم في حماية البيئة وتعزز التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه فريق جامعة حلوان.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هذا الإنجاز يعكس تفوق طلاب جامعتنا وإصرارهم على تقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع، وحماية البيئة.

وقدم رئيس جامعة حلوان التهنئة لفريق الجامعة على هذا الفوز الكبير وحثهم على المضي قدمًا في مساهمتهم القيمة في بناء مستقبل أفضل.

وعلى صعيد آخر شارك ايضاً الفريق فى المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة ايناكتس مصر بمشاركة 33 فريق من جامعات مصر، بمشروع استخدام مخلفات السجائر لصناعة منتجات ضرورية، وقد حصلت جامعة حلوان على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بهذه الفكرة .

وتهدف فكرة مشروع "Cigacycle" الى إعادة تدوير مخلفات السجائر إلى 5 منتجات وهم " ورق الإيصالات، ودفاتر الملاحظات، وطارد الناموس، والمبيدات الحشرية، وفلتر المياه"

وبعد ٩ أشهر استطاع فريق العمل على الحصول على المركز الثالث والحصول على أكثر من ٥ دروع من شركات عالميه مختلفه.

وتعد هذه المسابقات بمثابة منصة تستهدف مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، وتحفز على التنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية.

وتمت مشاركة الطلاب فى المسابقات تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي.