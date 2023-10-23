الشناوي : سيمبا فريق منظم .. وقادرون على التأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ثقته في قدرة فريقه على حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.





وأكد أن الأهلي عاد من تنزانيا بنتيجة إيجابية أمام فريق سيمبا في لقاء الذهاب، ويسعى إلى تحقيق أهدافه في مباراة العودة غد الثلاثاء.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء منذ قليل: «نستعد منذ عودتنا إلى القاهرة لمواجهة سيمبا، هو فريق منظم وصعب ولكننا جاهزون للمباراة، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا من أجل الصعود».

وأضاف : «تفكيرنا في لقاء الغد أكثر من أي تفاصيل فنية تخص مباراة الذهاب، وهدفنا هو الفوز والوصول للدور المقبل».

وشدد على أن الفريق لا يتخلله أي حديث عن المشاركة بين اللاعبين وعدمها، فالأهلي يتعامل بروح الفريق دائمًا، وكل اللاعبين يتحدثون بشكل إيجابي في حضور الجهاز الفني، ونسعى دائمًا للعمل وتقديم أفضل ما لدينا.

وأتم تصريحاته ، أن جميع اللاعبين يعرفون قيمة البطولة الحالية جيدًا، ويسعون لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الغد.

الأهلي يستأنف مرانه ..

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية مساء أمس الألأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سيمبا.

وعلى هامش المران ، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق الأحمر، فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.