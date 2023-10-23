المعهد القومي للتغذية يكرم تعليم دمياط

استقبل اليوم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط الدكتورة إيناس محمد فوزي من المعهد القومى للتغذية والذي قام بتنفيذ فاعليات المبادرة الرئاسية لعلاج وفحص امراض سوء التغذية بمدارس دميـاط بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى والهيئة العامة للتأمين الصحى

وأهدت الدكتورة إيناس درع المعهد القومى للتغذية لوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

كما كرمت عبد العليم جمعةوكيل مديرية التربية والتعليم وزهر الدين السعيد الليثى مدير عام التعليم العام والدكتورة ايناس محمد عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية وحسني مصطفي منصور مدير عام إدارة التعليم الابتدائي وذلك لتنفيذ فاعليات المبادرة الرئاسية لعلاج وفحص امراض سوء التغذية

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