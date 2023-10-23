الجيش اللبناني: إحباط محاولات تسلل عبر الحدود الشمالية ومتابعة حركة النازحين السوريين بلبنان

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين أنه تم إحباط محاولة تسلل 800 سوري بشكل غير شرعي إلى لبنان عند الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا ؛ وذلك في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية.

وأكد الجيش اللبناني في بيان له اليوم أن عملية إحباط محاولات التسلل هذه تمت خلال الأسبوع الماضي..مشيرا إلى مواصلة متابعة حركة النازحين السوريين وتنقلاتهم داخل لبنان.

وفي سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أطلق صاروخاً اعتراضياً نحو هدف جوي مشبوه عبَر من الأجواء اللبنانية.

وأضاف دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه جرى تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، عقب عملية إطلاق الصاروخ الاعتراضي، ولم يوضح طبيعة الهدف الذي جرى اعتراضه.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات يومية بين حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية أخرى من جهة، وبين الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وينفّذ المقاتلون اللبنانيون والفلسطينيون هجمات بصواريخ مضادّة للدروع ضد ثكنات إسرائيلية على الحدود، بينما يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي وجوي.

وأعلن حزب الله خسارة نحو 20 مقاتلاً في تلك المعارك، بينما أعلنت «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مقتل 4 من عناصرها في جنوب لبنان.