نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نشكر نقابة الصحفيين المصرية لمساندة القضية الفلسطينية

وجه الكاتب الصحفي نقيب الصحفيين الفلسطينين ناصر أبوبكر الشكر لنقابة الصحفيين المصرية، التي بدأت العمل لمساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، منذ الصفحة الأولى للحرب، كما تقدم بالشكر للحضور قائلًا هذا يعبر عن انتماء الصحفيين المصريين بالقضية الفلسطينية.

وقال أبوبكر، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة نحن نعمل بشكل مشترك مع نقابة الصحفيين، فحينما أكون في مصر لا أشعر أنني خرجت من فلسطين، فنقابة الصحفيين المصريين منارة للحريات في الوطن العربي سند للقضية الفلسطينية وسند للصحفيين الفلسطينين.

واستطرد أبوبكر:" احذر أمام عشرات المئات الصحفيين المتواجدين من مجزرة جماعية ضد الصحفيين، هناك اكثر من ١٠٠٠ صحفي متواجدين في مستشفى ناصر نحذر المجتمع الدولي والموسسات الاعلامية أنه ربما يستهدف هذا المستشفى والخيم التي يتواجد بها الصحفيين وهناك عدد من المسشتفات الاخرى يتواجد بها الصحفيين، فهم لا يريدون نهائيا أي تغطية صحفية".

ونظمت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.