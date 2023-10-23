استجابة لشكوى عبر الفيس بوك.. أمن القاهرة يتخذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة معرض سيارات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية بموقــع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، تضرر خلاله صاحب الحساب من مسئولــى معرض سيارات كائن بدائرة قســـم شرطة النزهـة بالقاهرة لإشغالهم جزء من الطريق أمام المعــــرض .

تم الإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين صحة الواقعة ، وقيام (مالك معرض للسيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة_نصر أول) بإرتكاب المخالفـــات الآتية (إدارة منشــــأة بدون ترخيــــــص - إشغال جزء من الطريق العام أمام المعرض المشار إليه) وبمواجهته أيد ما سبق ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر شهدت منطقة السلام بالقاهرة واقعة مأساوية ،حيث تجرد أب من كافة معاني الأبوه والإنسانية الله بعباءة الشيطان وتعدى على ابنته وعذبها حتي سقطت من بين يديه جثته هامدة .

كشف مصدر تفاصيل الجريمة البشعة ، وقال إن غرفة النجدة بلاغ بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة السلام لمسرح الواقعة.

وأشار إلى أنه بإجراء الفحص والتحري تبين العثور على جثة لفتاة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب، أدت في وفاتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق.

دلت التحريات إلى أن الفتاة المجني عليها كانت تقيم مع والدها بعد انفصاله عم والدة نجلته، وفي يوم الواقعة تعدى علي ابنته بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده أن أمها حرضتها ضده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديربة أمن القاهرة من كشف ملابسات تلك الواقعة، وابين أن والد المجني عليها وراء إرتكاب الجريمة المؤسفة،وتم إلقاء القبض عليه، التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، واعترف بتلك الواقعة وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق.

قررت النيابة حبس المتهم وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب عدد من الشهود وأهالي المجني عليها والجيران.

