السجن المشدد لفلاح لشروعه في قتل شقيقه

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشرين محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، ووكيل النيابة محمد الهمالي، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لفلاح، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات سابقة بينهم علي الميراث، باستخدام منجل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8700 جنايات مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 1084 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ا ا"، 58 سنة، فلاح، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، شرع في قتل المجني عليه محمد السيد السيد مغيث، شقيقه، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة "منجل"، إذ أنه وإثر خلافات سابقة بينهم وإبان الواقعة وحال ظفوره به بمكان أيقن سلفاً وجوده به حتى قام بالتعدي عليه بتلك الأداة، محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصداً من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو سرعة تداركه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.