الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سفير فلسطين بالقاهرة: الإعلام المصري يحمل لواء الدفاع عن غزة

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن الإعلامي الغربي فشل في طمس الحقائق داخل قطاع غزة، فالشمس لا تُغطى بغربال، والإعلام في قطاع غزة واضح كل الوضوح والصورة تترجم وتعكس الحقيقة، ومهما حاولت بعض وسائل الإعلام الغربية تغير الحقيقة فإنها لن تنجح ولن تفلح.

وأضاف اللوح، في حديثه للوفد، أن الإعلام الوطني الفلسطيني وأيضًا الإعلام المصري والإعلام العربي والدول الصديقة، ينقلون ما يجري في قطاع غزة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بمصداقية، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتجاهل حقيقة ما يجري في غزة والضفة الغربية. 

دور الإعلام المصري في نقل جرائم الاحتلال بغزة

وتوجه السفير الفلسطيني بالقاهرة، بالشكر والتقدير للإعلام المصري، الذي وصفه بأنه يحمل لواء الدفاع عن القدس والشعب الفلسطيني، فالإعلام المصري وطني وملتزم ويدافع عن الشعب الفلسطيني شأنه شأن الشعب المصري والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما توجه بالشكر لوسائل الإعلام المختلف سواء المسموعة أو المرئية أو المكتوبة، ومواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لكفاح وصمود الشعب الفلسطيني في غزة والصفة الغربية والأراضي المحتلة كافة.

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