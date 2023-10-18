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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نقيب الصحفيين: نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، إننا نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ونحن حريصون على القضية الفلسطينية.

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 القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بقاء الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم يضمن للقضية الفلسطينية استمرارها.

لإعلام الغربي 

وأكد نقيب الصحفيين المصريين أن هناك مسؤولية كبيرة لتبني المقولات الحقيقية للدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الإعلام الغربي تحول إلى سلاح في يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النقيب، أن الصحافة الغربية تحاول تبرير جريـمة قتل المدنيين، مما يعكس ازدواجية كبيرة في المعايير.


 

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