الهلال السعودي يواجه مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة قوية ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك حين يستضيف فريق الهلال السعودي، نظيره مومباي سيتي الهندي، على استاد الملك فهد الدولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويفتقد فريق الهلال السعودي بعض اللاعبين المؤثرين في لقاء اليوم يأتي علي مقدمتهم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي بجانب سلمان فرج وحسن تمبكتي، مع احتمال غياب البرازيلي ميشيل ديلجادو.

موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتذاع مباراة الهلال ضد مومباي سيتي عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات، فيما ستكون المباراة متاحة على قناة ssc في الأراضي السعودية.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي قبل صدام اليوم

يعتلي فريق الهلال السعودي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد أول جولتين، بينما يحتل فريق نافباخور المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضًا مناصفة مع الهلال.

ويأتي فريق نساجي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط ويتذيل فريق مومباي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدون نقاط.