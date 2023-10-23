الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شهادات تقدير للمشاركين في معرض ومهرجان تمور سيوة الدولي

مهرجان تمور سيوة
مهرجان تمور سيوة الدولي

اختتم مهرجان تمور سيوة الدولي السابع، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوزيع شهادات تقديرية على المشاركين في معرض التمور والمنتجات اليدوية والحرفية المقام على هامش المهرجان.

تكنولوجيا الصناعات الغذائية

قام الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وممثلا عن الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بتوزيع الشهادات على أصحاب المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للتمور، موجها لهم الشكر والتقدير على مشاركتهم الفعالة في فعاليات المهرجان.

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وزارة الزراعة تنهي استعدادات الموسم الشتوي

وشارك في المعرض 95 عارضا يمثلون 9 دول منتجة للتمور، تضمنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وليبيا والسودان والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية والمكسيك وجمهورية مصر العربية.

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المشاط: الزراعة والأمن الغذائي على أولويات الشراكات الدولية.. ومحفظة التعاون الدولي متنوعة

وشهد فعاليات المهرجان ندوة علمية شارك فيها 27 خبيرا وباحثا أكاديميا متخصصا في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور، بالإضافة إلى توزيع جوائز مسابقة التمور المصرية ضمن ثماني فئات.

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