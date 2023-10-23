أغذية القليوبية" تضبط طن أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية بقليوب

بناءاً علي توجيهات الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية، وتحت إشراف فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي؛ قام فريق من إدارة الأغذية بالمديرية بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بقليوب بعمل حملة تفتيشية حيث تم ضبط الأصناف التالية :

▪︎ ٧ شكاير ملح طعام متحجر.

▪︎ ١٠٠ كيس جبنه موتزرلا غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

▪︎ ١٥ كيس سجق ضاني.

▪︎ ٧ براميل مخلل مشكل.

وجميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية، هذا وقد تم تحرير محضر بالمضبوطات والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة.

جاء ذلك تحت إشراف دكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية

و سامي رجب مراقب عام الاغذية، وبمشاركة: (رجب نصر و عادل بيومي مراقب أول الأغذية بالمديرية، هاني الحلواني مراقب أول الاغذية بقليوب، ومفتشي الأغذية محمد ندا وإبراهيم عبد الرحمن ومحمود كامل).