رئيس جهاز تنمية العبور" يستقبل نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية لتفقد مشروعات محطات المياة

إستقبل اليوم المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية العبور، المهندس أشرف فتحي محمود مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للإزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق وبحضور السادة النواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات ومحطات المياة.

حيث قاموا بالمرور ليتفقدوا مشروعات محطات المياة والمواقف التنفيذية لكل المشروعات العاملة بالمدينة، للوقوف علي آخر المستجدات ولإزالة العقبات والمعوقات التي تواجه تلك المشروعات.

حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ مشروع (إحلال و تجديد خطوط المياه من الاسبستوس بالحى الثاني) لمتابعة الموقف التنفيذي، والوقوف علي آخر المستجدات للمشروع.

وتابع الجولة بتفقد تشغيل وصيانة الشركات لمنظومة المياه والوقوف علي أداءها ومتابعة إحلال وتطوير رافعي المأخذ والرافع الأوسط ومتابعة نسبة الإنجاز، وذلك لتطوير المرافق وتحقيق الأهداف المرجوه من المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة، والإلتزام بالكميات والضغوط المطلوبة من المياه، كما تابع أيضا رفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق داخل المحطة، وكذلك المسطحات الخضراء، وصيانه ودهان المنشاءات المائية.

و أستكمل الجولة بتفقد أعمال التوسعات التي تمت بمحطة المياه الرئيسية بطاقة انتاجية (٤٠٠ الف م٣/يوم) المذودة بتكنولوجيا الواح اللاميلا.

وأنهي الجولة بتفقد أعمال (مشروع تطهير واحلال وتجديد ورفع كفاءة مأخذ المياه العكره) والذي يقع بمنطقة انشاص علي ترعة الاسماعيلية بمنطقة الزوامل المغذي لمحطة مياه العبور الرئيسية، والرافع الأوسط بطريق انشاص العبور والذي يغذي محطة مياه العبور بطاقة إجمالية (١١٠٠٠٠٠م٢/يوم) لكل رافع، والتي تغذي المدن والمناطق المجاورة (العبور - العبور الجديدة - بدر - القاهرة الجديدة - مدينةالسلام - النهضة)، كما تم متابعة البدء في تنفيذ حرم المأخذ بانشاء سور خرساني، وأعمال التجهيزات لتوريد المحركات والطلمبات بقدرة (٦٠٠٠م٣/ساعة) عند رفع (٨٥م).