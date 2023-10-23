الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قافلة طبية علاجية للأولى بالرعاية فى المنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنيا جمعية الأورمان ،  فى تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية لدعم 85 مريضا ومريضة ، من خلال تقديم خدماتها الطبية  ، وتعزيز التنمية الإجتماعية والتوعوية .

 

 

 

 

وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا ، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، تنفيذأ لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا ،  وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية،  ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة ، وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة ، في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

 

 

 

 

من جانبه ، قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى ، والتي شملت ، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان.

 

 

 

 

 موضحًا ، ان المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الاكثر احتياجًا بقرى ، صفط ابو حرج ، والريدي ، وشمس الدين ، ونزله الدليل ، وعزبة الشيخ عبد الرازق بمركز ومدينة بني مزار  بالمنيا، ومشيرًا ، الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان،  مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة ، بالإضافة ، الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة ، بداية بالمياه البيضاء ، والمياه الزرقاء  ، ومرورًا بجراحات الشبكية ، وصولًا الى زرع القرنية ، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

 

 

 

مضيفًا ، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها ، بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات ، والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم ، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية ، فى المحافظة وفى القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين ، فى المحافظة من شنطة رمضان ، وبطاطين الشتاء ، ولحوم الاضاحى.

الجريدة الورقية