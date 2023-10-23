قافلة طبية علاجية للأولى بالرعاية فى المنيا

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنيا جمعية الأورمان ، فى تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية لدعم 85 مريضا ومريضة ، من خلال تقديم خدماتها الطبية ، وتعزيز التنمية الإجتماعية والتوعوية .

وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا ، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، تنفيذأ لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا ، وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة ، وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة ، في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه ، قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى ، والتي شملت ، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان.

موضحًا ، ان المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الاكثر احتياجًا بقرى ، صفط ابو حرج ، والريدي ، وشمس الدين ، ونزله الدليل ، وعزبة الشيخ عبد الرازق بمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، ومشيرًا ، الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة ، بالإضافة ، الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة ، بداية بالمياه البيضاء ، والمياه الزرقاء ، ومرورًا بجراحات الشبكية ، وصولًا الى زرع القرنية ، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مضيفًا ، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها ، بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات ، والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم ، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية ، فى المحافظة وفى القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين ، فى المحافظة من شنطة رمضان ، وبطاطين الشتاء ، ولحوم الاضاحى.