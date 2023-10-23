تنظيم ندوات توعية بمراكز التدريب لإعلاء قيمة العمل الحر بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، 5 ندوات توعوية حول إعلاء قيمة العمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع خطط التنمية، وذلك بالمنشآت في القطاع الخاص والاستثماري، ومتدربي الدورات التدريبية بطهطا لتحسين الصورة الذهنية وحث الشباب والفتيات على الدخول في القطاع الخاص بفرص عمل أو إنشاء مشروعات صغيرة، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية لدي الشباب بقيمة العمل وأهميته وعمل حملات توعية لتحسين الصورة الذهنية للعمل وإعلاء قيمة العمل لدى المجتمع.

ندوات توعية مراكز التدريب لإعلاء قيمة العمل الحر بسوهاج

تنفيذ 5 ندوات توعوية بمنشآت القطاع الخاص وبالدورات التدريبية

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، قيام مكاتب تفتيش وعلاقات العمل بجرجا والكوثر وطهطا والبلينا بتنفيذ 5 ندوات توعوية بمنشآت القطاع الخاص وبالدورات التدريبية المنعقدة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، تناولت أهمية العمل وقيمته لدي المجتمع ودوره في تنمية اقتصاد الدولة وكيفية عمل مشروع صغير والإجراءات اللازمة ودراسة الجدوى والتمويل والتسويق ، كما جرى الإشارة إلى ضرورة اقتحام الشباب لسوق العمل بأفكار جديدة وبمهن تناسب احتياجات سوق العمل متسلحين في ذلك بتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية ولا سيما الاهتمام بمهن المستقبل والتقديم على الدورات التدريبية المجانية على كل المهن والحرف والتي توفرها وزارة العمل في مراكز التدريب المهني التابعة لها والمتواجد ثلاثة منها بسوهاج والكوثر وطهطا.

ندوات توعية مراكز التدريب لإعلاء قيمة العمل الحر بسوهاج

وأضاف مدير المديرية، أن الندوات تناولت الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليا 3000 جنيه شهريا مع التزام المنشآت بعمل عقود عمل والتأمين عليهم ليضمن لهم الأمان الوظيفي، في مقابل ذلك يلتزم العمال بتأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، كما تم شرح متابعة الوزارة للعمال في مقار عملهم للتأكد من تطبيق القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل من تسوية ودية ومفاوضة جماعية وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.