الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأغذية العالمي: المخزون الاستراتيجي في غزة لا يكفي أسبوعين (فيديو)

مساعدات غزة
مساعدات غزة

كشفت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مخزون الأغذية عند التجار في قطاع غزة.

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لحظة دخول دفعة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة من معبر رفح (فيديو)

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الأونروا: غزة تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل مثل الماء والغذاء

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن غزة تحت الحصار منذ أكثر من 16 يوما، موضحًة أن قطاع غزة يخلو من المواد الإنسانية وأهمها المواد الغذائية كما أن الماء أصبح نادرا. 

وأضافت أن المخزون الاستراتيجي داخل غزة بدأ في النفاد والمحال التجارية بدأت تنفد منها المواد الغذائية، مضيفة  أن عددا قليلا من المخابز أصبح قادرا على الاستمرار بسبب نقص الوقود.

وأوضحت أنه من نحو 23 مخبزا كان يعمل برنامج الأغذية العالمي فيهم لم يتبقَ إلا 3 فقط، بالإضافة إلى نقص المياه اللازمة للحياة، حتى أن احتياجات الناس من الأكل لم تعد متوفرة بقوة.

وأكدت أنه كان من المهم الاستمرار في تقديم دقيق القمح للمخابز لمساعدة الأسر في الحصول على الخبز، وهو ما يعملون عليه.

وذكرت أنه يوجد مشكلة كبيرة في التحرك داخل قطاع غزة، وتجار الجملة مازال لديهم مخزون لكنهم لا يستطيعون إيصاله إلى المحال التجارية.

وأشارت إلى أن المخزون الموجود معهم لا يتجاوز أسبوعين، وبالتالي، فإنه في الخطوة التالية يجب تأمين التحركات داخل غزة.

غزة تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل مثل الغذاء

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن غزة تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل مثل الماء والغذاء.

وقالت مديرة الاتصالات بالوكالة تمارا الرفاعي، "إن عدم توفر الوقود يجعل من غير الممكن التجول في غزة أو تشغيل محطة تحلية المياه للحصول على مياه شرب النظيفة أو تشغيل المستشفيات وآلات الإنقاذ"، مضيفة أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة تعد جزءا صغيرا مما هو مطلوب لأكثر من 400 ألف نازح يقيمون حاليا في المدارس التي تديرها "الأونروا".. واصفة الوضع بـ "الخطير للغاية".

وأشارت الرفاعي إلى أن المواطنين في القطاع يضطرون إلى تقنين كمية الغذاء.. وتابعت "إننا نعتمد حقا على الوصول المستمر ودون عوائق للشاحنات من رفح إلى غزة".

 

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