جامعة المنيا تفوز بالمركز الأول في مجال الفنون التشكيلية بموسمها الرابع

صرح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بفوز الجامعة بالمركز الأول لمراكز الفنون بالجامعات، في مجال الفنون التشكيلية، وحصد الجامعة لثلاث مراكز متقدمة في المنافسات الفردية في التصوير، والحفر والطباعة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضية – الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع.

وأعرب الدكتور عصام فرحات، عن سعادته بتصدر مركز الفنون لجامعة المنيا؛ وتميز أبناء الجامعة فنيا بمنافسات مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات في موسمه الرابع، وذلك من بين 10 جامعات مصرية مشاركة، مؤكدًا على أن هذا الفوز هو انعكاس للاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية، ومجهوداتها في تبني المواهب وتنميتها وتسليط الضوء على الطلاب الموهوبين سواء بالكليات المتخصصة والغير متخصصة في الأنشطة المختلفة.

حيث حصد ثلاث من طالبات جامعة المنيا مراكز متقدمة خلال المنافسات الفردية بالمهرجان، بفوز الطالبة آية إبراهيم بالمركز الأول في مجال الحفر والطباعة "فردي"، والطالبة آية حافظ ابراهيم في المركز الثاني، إلى جانب فوز الطالبة علياء محمد طه بالمركز الثاني في مجال التصوير "فردي"، وذلك بعد تحكيم الأعمال الفنية المنافسة من نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجالات الفنية بالجامعات المصرية.

وثمن رئيس الجامعة مجهودات الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الثقافي والفني في استقطاب مواهب الطلاب وتبنيها بمراكز الفنون، والذي استمر عملها علي مدار عامين متتاليين، مهنئهم على حصولهم علي هذا المركز المتقدم.

أشرف علي الطلاب أ.وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ود. فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، وقام بالتدريب أ.ماجد ماهر ود. غادة ناجي.



