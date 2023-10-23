فحوصات طبية لـ 1700 حالة بقوافل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في كفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، أعمال قوافل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وإجراء الفحوصات الطبية لـ 1709 شخص بمدينه الحامول، وذلك تحت إشراف، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الدكتور الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مؤكداً على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

قالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تنظيم القافلة الطبية للقري الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية المناوفة التابعة للوحدة المحلية بالكفر الشرقي ، بالحامول، وصرف العلاج مجانا علي مدار يومين، من خلال توقيع الكشف علي الحالات بالعيادات المتنقلة، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لعدد 143 بعيادة الرمد، 310 شخص بعيادة الباطنة، 218 شخص بعياد العظام، 73 بالمسالك البولية، 476 بعيادة الأطفال، 38 بعيادة الجراحة، 76 أنف وأذن وحنجرة، 165 بعيادة الجلدية، 65 بعيادة النساء والتوليد، 113 بعيادة الفم والأسنان، 32 بعيادة تنظيم الأسرة.