غضب في المقاولون بسبب حكم مباراة زد

أعرب مسؤولو نادي المقاولون العرب عن غضبهم من قرارات حكم مباراة الفريق الأخير أمام "زد" في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان حكم مباراة المقاولون وزد "السيد منير" احتسب 5 ركلات جزاء في المباراة من ضمنهم 4 لفريق زد، ما أشعل غضب الذئاب من قرارات حكم اللقاء.

مدرب حراس المقاولون: زد استحق 3 حالات طرد

أكد طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مواجهة زد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان المقاولون تعادل مع زد بثلاث أهداف لمثلهما، وحصل "زد" على أربع ركلات جزاء مقابل واحدة للذئاب.

أشار طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لم نحصل على حقنا اليوم وكان هناك 3 حالات طرد 100% للاعبي زد تغاضى عنها الحكم الذي تسبب في توتر اللاعبين".

وتابع: "عقب اللقاء شاهدت الملخص أكثر من مرة واستعنت بآراء أكثر من حكم حول حالات مباراة اليوم".

وكشف: "شوقي غريب توقع التعادل بعد تسجيل نادي زد الهدف الثالث".

معتمد جمال: المقاولون تعرض للظلم أمام زد

قال معتمد جمال المدرب العام لنادي المقاولون العرب، أن فريقه احتسب ضده 4 ركلات جزاء في مواجهة زد، منهم ركلتين على الأقل شكوك في صحتهم، مشيرًا إلى أن مصطفى سعد ميسي لاعب زد كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء.

وقال جمال أن ذلك جعل الذئاب يشعر بالظلم التحكيمي لوجود مجاملة للمنافس مضيفا أنه كان من المفترض أن يحصل كل فريق على حكم، لكن الجهاز الفني لفريق المقاولون يرى وجود بعض الأخطاء وسيعمل على إصلاحها خلال الفترة القادمة.

وتابع: هناك لاعبين رحلت عن المقاولون مثل لويس إدوارد وعمر فايد وجون أوكلي وهناك إصابات مثل عمر سافيو وعبدالرحمن جبنة ولؤي وائل وعماد ميهوب ومحمود وادي، يغيب عن الفريق حوالي 10 لاعبين كانوا متواجدين في الموسم الماضي، وهو ما جعل هناك تفاوت كبير في الأداء حاليا.

وأشار: لعبنا بشكل جيد أمام المقاولون وكنا نسعى لتطوير المستوى، لكن لم نقدم مستوى جيد أمام سموحة، وعانينا من سوء التوفيق في لقاء زد خصوصا مع الضغوط الكبيرة على اللاعبين، وسنستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة ونقوم بتصحيح الأخطاء.

رضا البلتاجي: هناك ركلة جزاء وحيدة غير صحيحة

قال الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، أن جميع ركلات الجزاء التي تم احتسابها في مباراة زد والمقاولون صحيحة عدا ركلة وحيدة فقط.

أضاف رضا البلتاجي في تصريحاته عبر قناة المحور: جميع ركلات الجزاء التي احتُسبت خلال مواجهة زد والمقاولون صحيحة عدا ركلة جزاء وحيدة وهي التي احتُسبت لزد قبل الركلة الأخيرة.

وتابع: لكن بالرغم من ذلك، وبصفة عامة تلك الركلة يختلف عليها أكثر من حكم وتقديرية في المقام الأول،

ركلة الجزاء الأخيرة، أيضا صحيحة ومن داخل منطقة الجزاء، كل ركلات الجزاء صحيحة عدا ركلة وحيدة من وجهة نظري.