محافظ الشرقية يأمر بتركيب عمود إنارة جديد بدلًا من المتهالك بفلل الجامعة

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق، بتركيب عمود إنارة جديد بدلاً من المتهالك بمنطقة فلل الجامعة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، وذلك تفاديًا لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإنارة بتغيير عمود متهالك بمنطقة فلل الجامعة وتركيب أغطية لأعمدة إنارة وإلغاء نزلات وتركيب خلايا ضوئية حفاظًا على أرواح المواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر أعمدة الإنارة المائلة واستعدالها وتغيير الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمناً ورفع نزلات الكهرباء المخالفه وتركيب العازل على الأعمدة قبل حلول فصل الشتاء تفادياً لحوادث الصعق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أصدرالقرار رقم 9002 لسنه 2023 بإنهاء تكليف جنات عبد الفتاح عبدالوهاب نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق ونقلها للعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر محافظ الشرقية إنهاء تكيف كلا من:

أشرف عبدالوهاب حسانين - نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق.

سيد حسن عبدالحميد - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمُنير.

هدى محمد حافظ رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت.

شحاته أحمد محمدي سكرتير الوحدة المحلية القروية بنبتيت.

ونقلهم للعمل برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

ولتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين قرر محافظ الشرقية إعادة تنظيم العمل بين كلا من:

أحمد عبد المنعم السيد محمد - الثالثة التخصصية تنمية إدارية - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمحمدية برئاسة مركز ومدينه منيا القمح للقيام بعمل نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق.

حسين محمد حسين - الأولى التخصصية تنمية إدارية - رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزيزية بمركز ومدينه منيا القمح للعمل نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق.

السيد رأفت السيد أحمد - الثالثة التخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت.

محمد خيري محمد حسن - الأولى التخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالمنير.

رضا السيد حمدان - الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش.

أنور محمد عبدالله محمد - الثانية التخصصية الزراعه برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة.

محمد عبدالخالق طلبة - الأولى التخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بنبتيت.

ياسر رجب منصور - الأولى التخصصية الزراعة برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمُنير.

· وليد أحمد إبراهيم - الأولى التخصصية تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء لإعادة تنظيم العمل وللصالح العام ولتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.