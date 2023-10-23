رواندا ترسل مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة

أرسلت رواندا مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة؛ تعبيرا عن تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وهبطت طائرة شحن تابعة لشركة (رواند إير) تحمل 16 طنا من الأدوية والغذاء والمياه في الأردن، ومن المتوقع أن تصل المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو "إن حكومة رواندا، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تعمل نيابة عن الحكومة الأردنية، قدمت مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضافت ماكولو: "تم استلام التبرع لدعم جهود الإغاثة الدولية الجارية في عمان، وهو يتكون من 16 طنا من المواد الغذائية، تشمل أغذية مدعمة للأطفال وأدوية ومستهلكات طبية"، مشددة مجددا على ضرورة وقف التصعيد لحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال .

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة، إن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

في السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 102 فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 59 شخصًا من محافظة "الخليل" الجنوبية، من بينهم 40 عاملًا من قطاع غزة، والذين طردوا أو هربوا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48 (إسرائيل) نتيجة العنصرية والاضطهاد منذ الحرب الجارية بين فصائل المقاومة وإسرائيل.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 11 آخرين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة،واعتقلت قوات الاحتلال كذلك 11 فلسطينيًا من قرى محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية.

وفي شمال الضفة، جرى اعتقال 3 من "طولكرم"، و3 من "جنين"، و6 من "نابلس".

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين من محافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن غزة تتعرض للقصف المستمر وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضي في المستشفيات التي شارف فيها الوقود على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي ومنع الماء والدواء والطعام عن أهالي غزة، متابعا: "ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية وأصحاب حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري وإعادة شرايين الحياة إلى أهالي غزة المحاصرين بالموت".

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "كل يوم مئات الشهداء يسقطون في غزة معظمهم من الأطفال والنساء.. جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين وكل المدن.. هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه.. وندعو شعوب العالم الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه".