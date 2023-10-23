إيلون ماسك يصفع أفيخاي أدرعي .. ماذا فعل؟

مفاجأة من العيار الثقيل أطلقها رجل الأعمال والملياردير العالمي إيلون ماسك صاحب موقع "إكس" تويتر سابقا، إذ قام بحذف علامة التوثيق الزرقاء على حساب الرسمي لـ أفخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، لاحظ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عدم وجود العلامة الزرقاء الخاصة بالتوثيق الرسمي للحسابات، على حساب أفيخاي أدرعي، وعلى ما يبدو أن الأمر جاء من خلال رجل الأعمال والملياردير العالمي إيلون ماسك، كونه المتحكم الأساسي بتلك المنصة الشهيرة، لكن الأخير لم يخرج للرد على الأمر حتى كتابة هذا التقرير.

وسبب إزالة العلامة الزرقاء من حساب المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة من السعادة بين العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا بتدوين التعليقات الساخرة وتوجيهها لـ"أدرعي".

وقبل أيام استقبل القائمون على صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الشهيرة، نبأ إزالة العلامة الزرقاء من الحساب الرسمي الخاصة بتلك المؤسسة الإعلامية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"

وكانت هذه العلامة الزرقاء هي الرمز الوحيد الذي يميز حساب الصحيفة العالمية الشهيرة الذي يضم نحو 55 مليون متابع، حسب ما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم "التايمز"، إن هذه التحركات تزيد من محاولات إيلون ماسك لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي اشتراها بدعوى الدفاع عن حرية التعبير، لتقويض المؤسسات الإخبارية التي لا يحبها.

وقال مصدر مطلع على هذا التغيير المفاجئ، إنه تمت إزالة العلامة الزرقاء من الحساب الرسمي لصحيفة "نيويورك تايمز" دون سابق إنذار، فيما لا تزال بعض الصحف العالمية الأخرى تحتفظ بعلامتها، ومن بينها، "وول ستريت جورنال"، "واشنطن بوست"، "أسوشيتد برس"، و"فوكس".