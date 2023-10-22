محمد عبد المنعم ينتظم في تدريبات الأهلي

شارك محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال مشاركته مع المنتخب خلال فترة الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.

وخضع عبد المنعم لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة مع الفريق في التدريبات.

وشارك عبد المنعم في مران الفريق الذي اشتمل على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد عودته أمس من تنزانيا، والانتهاء من مباراة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع النهائي للدوري الإفريقي.