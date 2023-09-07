الفئات المستحقة للحصول على المعاش

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن المعاشات فبعد رحيل رب الأسرة يسعى الأبناء لإيجاد طريقة لكيفية الحصول على معاش الأب المتوفى والأوراق المطلوبة.

واشترطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن يتم الحصول على معاش في حال أن يكون الأب المتوفي بعد وفاته ألا وهي صرف منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين للوفاة وتلتزم الجهه المعنية بصرف معاش الأب المتوفي وفقًا للمبالغ المقررة.

وهناك العديد من الشروط التي تمكن الأبناء من الحصول على معاش الأب المتوفي ترصدها" بوابة الوفد"، كالاتي:

يستطيع الأبن من الحصول على معاش الأب المتوفي شريطًة أن لايكون تجاوز الـ 26 سنة ويستثنى من ذلك

الشخص العاجز عن الكسب وليس لدية دخل بسبب مرض مزمن أو إعاقة

الشخص الحاصل على مؤهل جامعي أو مايعادلة يمكنه الحصول على معاش الأب المتوفي بشرط ألا يكون عمره تجاوز الـ 28 عام ولم يلتحق بعمل يخضع لأحكام الباب الخامس.

يشترط حصول الابنة على معاش الأب ألا تكون متزوجه في تاريخ الوفاه ويسقط استحقاقها لصرف معاش الأب المتوفي في حالة حصولها على عمل أو دخل ثابت

يصرف للطفل المولد بالتزامن مع وفاة والدة نصيبه من معاش الأب المتوفي، بالإضافة إلى صرف علاوة في حالة عدم استنفاذ عدد الاولاد المستحقين لها والحد الأقصي يكون 7 أولاد يدخل من ضمنهم أصحاب الإعاقات

تستطيع المرأة المطلقة صرف معاش الأب المتوفي اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه، ولكن يسقط حقها في صرف معاش الأب المتوفي في حالة زواجها أو التحاقها بوظيفة تحمل رقم تأميني

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الاب

بعد التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لعام 2019.

شهادة وفاة الأب أو مستخرج رسمي منها.

شهادة من جهة التعليم للأبناء في مراحل التعليم والذين لايتجاوز أعمارهم 26 عام في تاريخ الوفاة ولم يزاولوا أي عمل.

إحضار صورة من المؤهل للأبناء الحاصلين على موهل عالي أو متوسط شريطًة أن لا يتجاوز عمره الـ 26 عام، ولم يزوال مهنة.

إحضار صور من شهادات الميلاد لمن ليس لديهم أرقام تأمينية من المستفدين.

استخرج بيان معتمد بآخر معاش الأب المتوفي.

صورة بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفدين