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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بمشاركة 30 عاملًا.. وزارة العمل: ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات بمصانع ببورسعيد

ندوة للتوعية بالحقوق
ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في مصانع ببورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية تفاعلية للتوعية بمباديء الحقوق والواجبات فى قانون العمل بمصانع بورسعيد ، تحت شعار حقوقك وواجباتك فى العمل داخل مصانع شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة بمنطقة الصناعات الخفيفة بحضور 30 عامل من الشركة .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية ، وتكثيف التوعية والتثقيف حول مواد القانون والقرارات المنفذة لها ، والحقوق والواجبات التى شملتها ، وكذلك تعزيز مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن. 

 

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أوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أن الندوة بعنوان واجبات العمال ، وضمانات التحقيق معهم ومساءلتهم فى قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وتضمنت فعالياتها مناقشة تنظيم العمل من ساعات عمل و فترات الراحة ،وإنقضاء علاقة العمل، كما شهدت الندوة تفاعل كبير من الحاضرين وتم الرد علي جميع إستفساراتهم حول العديد من مواد قانون العمل .

 قام بإلقاء الندوة دعاء أبو الوفا ،و نهي يوسف مفتشي مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، ودعاء حمدى مفتشة مكتب علاقات عمل بورسعيد ، وبحضور أمل يوسف مدير مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، و أحمد ابو المعاطى مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد ، كما أكد مدير المديرية على أهمية تنظيم الندوات لتوعية العاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ،من أجل تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر .

 ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في مصانع  ببورسعيد
 ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في مصانع  ببورسعيد

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