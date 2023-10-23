مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة بمختلف البطولات والدوريات حول العالم، والتي ياتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني بجانب مباريات اليوم بدوري أبطال اسيا.

وتقدم بوابة الوفد، جدول مباريات اليوم الإثنين 23ـ10- 2023 ومواعيد المباريات والقنوات الناقلة على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

تقام اليوم الإثنين مباراة واحدة ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق فولهام على ملعب ستاد توتنهام هوتسبر.

وتنطلق مباراة توتنهام وفولهام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع حصريا عبر قنواتbeIN Sports HD 1

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Arena Sport 3 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 3 TR

DAZN 1 Espana HD

SuperSport Premier League

الدوري الإسباني

وتشهد مسابقة الدوري الإسباني مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة العاشرة والتي تجمع بين فالنسيا وقاديش والتي ستقام على ملعب ميستايا.

وتنطلق مباراة فالنسيا وقاديش في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع حصريا عبر قنوات: beIN Sports HD 3 جواد بدة

Canal + Sport 2 Polska

Setanta Sports 1 Eurasia HD

TV2 Sport Premium 1 HD

Premier Sports 1 HD

Ziggo Sport Select HD

LaLiga TV Bar

Nova Sports 3 HD

DAZN 2 Bar Deutsch HD

Max Sport 4 HD

Arena Sport 6 HD Croatia

Spiler 2 TV

SuperSport LaLiga HD

DAZN LaLiga

الدوري الإيطالي

وتقام بالدوري افيطالي مبارتين ضمن منافسات الجولة التاسعة، تجمع المباراة الأولى بين أودينيزي وليتشي وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر قنوات: AD SPORTS Premium 1

Sport TV1 Portugal

Sport 1 Hungary

Match Football 1

وتجمع المباراة الثانية بين فيورنتينا وإمبولي وتنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع حصريا عبر قنوات: AD SPORTS Premium 1

Sport TV1 Portugal

Sport 1 Hungary

دوري أبطال اسيا

وتشهد بطولة دوري ابطال اسيا اليوم الإثنين 6 مباريات قوية ضمن منافسات دور المجموعات على النحو التالي:

أولماليك أوزبكستان و سباهان أصفهان الإيراني وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الشارقة الإماراتي و ناساف كارشي أوزبكستان، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

نافياخور نامانجان أوزبكستان و نساجي الإيراني، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال السعودي و مومباي الهندي، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السد القطري و الفيصلي الأردني، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".