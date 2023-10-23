تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد

تكافل وكرامة.. يرغب الكثير من المواطنين الذين تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة، في معرفة التفاصيل الكاملة للاستعلام عن الجدد في تكافل وكرامة،بغية التمكن من صرف الدعم الشهري، من الأماكن المحددة للصرف.

معاش تكافل وكرامة

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة منتصف كل شهر، ويستطيع المواطنون الحصول على المعاش من خلال منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، والبريد المصري، وكذلك المحافظ الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

يجب إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا

النقر على استعلام.

تظهر النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم

الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

ذوي الاحتياجات الخاصة