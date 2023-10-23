تم تنظيم دوري كرة القدم في مراكز الشباب في الوادي الجديد. نظم مركز شباب الأمان دوري كرة القدم للشباب في منطقة الداخلة.

أكد بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن الهدف من هذا الدوري هو تعزيز ممارسة الرياضة لدى الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

أشار شوقي أيضًا إلى أن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية توفر فوائد صحية واجتماعية متعددة وتساعد الشباب على اتخاذ أساليب حياة صحية والحفاظ على نشاطهم ومكافحة الأمراض غير المعدية.

تم تنظيم دوري كرة القدم للشباب في مركز الأمان للأعمار من 12 إلى 18 عامًا بمشاركة 42 عضوًا مقسمين إلى 6 فرق.

تم تنظيم الدوري برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

مركز شباب الأمان ينظم دوري كرة القدم للشباب بالداخلة