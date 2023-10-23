وليد صلاح الدين: زد لن يغير طريقة اللعب أمام الأهلي والزمالك

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن التعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب نتيجة مرضية في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.



وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق زد يحتاج إلى التجانس بين جميع اللاعبين في كل الخطوط في المباريات المقبلة من أجل تحقيق أكبر عدد من الفوز في مسابقة الدوري الممتاز".



وأضاف وليد صلاح الدين: " زد سيظهر بشكل أفضل بعد فترة التوقف القادمة ولن نغير طريقة اللعب أمام الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز ".