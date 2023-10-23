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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وليد صلاح الدين: زد لن يغير طريقة اللعب أمام الأهلي والزمالك

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن التعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب نتيجة مرضية في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

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وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق زد يحتاج إلى التجانس بين جميع اللاعبين في كل الخطوط في المباريات المقبلة من أجل تحقيق أكبر عدد من الفوز في مسابقة الدوري الممتاز".


وأضاف وليد صلاح الدين: " زد سيظهر بشكل أفضل بعد فترة التوقف القادمة ولن نغير طريقة اللعب أمام الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز ".

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