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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وليد صلاح الدين ينتقد تصريحات كولر بعد ثلاثية بيراميدز

كولر
كولر

قال وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا يتفق مع تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر عقب الخسارة أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ28 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاثية دون رد.

 قال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “لا أفهم تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مباراة أمس، وأن اللاعبين مرهقة وأنه لا يفهم لماذا الأهلي مضغوط فى كل المباريات؟”

أضاف: “أقول لـ كولر أن المباريات المضغوطة كانت بسبب المؤجلات التى قررتها رابطة الأندية واتحاد الكرة بسبب مشاركة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية”.

وتابع: “علي كولر توجيه الشكر إلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية علي التأجيلات، وليس الهجوم”.

 يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ 28 مؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاثية دون رد، بعد حسم لقب المسابقة.

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