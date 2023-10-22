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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لو معندكيش وقت.. طريقة تحضير ساندوتش الدجاج بالصوص الحار

بوابة الوفد الإلكترونية

تبحث الأمهات على وصفات سريعة وسهلة التحضير لأفراد أسرتها، دون أن تستغرق وقتًا طويل لعملها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل ساندويتش الدجاج بالصوص الحار.

 

طريقة تحضير ساندويتش الدجاج بالصوص الحار

المقادير

- صدر الدجاج : 3 صدور (مسلوق ومقطع شرائح رفيعة)

- صلصة الرانش الجاهزة : نصف كوب

- الخبز : 6 قطع

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- صلصة بوفالو : نصف كوب (حارة)

- جبن الشيدر : 2 كوب (مبشور)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذابة)

طريقة التحضير

اخلطي الزبدة والثوم بودرة في وعاء.

اخلطي الدجاج مع صلصة الرانش، وصلصة البوفالو، وجبن الشيدر جيداً.

وزعي الخليط في الخبز ثم ادهني الخبز بخليط الزبدة.

ضعي الساندويشات في صينية، وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180، ثم أخرجيها وقدميها ساخنة.

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