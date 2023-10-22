إعصار تيج.. سيضرب أجزاء بسواحل سلطنة عمان واليمن وسرعة الرياح تتجاوز 165كم/س

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل إعصار تيج من خلال بيانها التي نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بالإضافة إلى حقيقة تأثر مصر بـ إعصار تيج Tej.





وأكدت هيئة الأرصاد على أن إعصار تيج يصنف من الفئة الثانية كما تصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165 كم /س، وأضافت الهيئة بأن إعصار تيج يتمركز في جنوب بحر العرب ومن المتوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.



وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدًا الإثنين لبدء إعصار تيج فمن المقرر أن يضرب الإعصار أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، من خلال نشاط كبير في سرعة الرياح مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن مصر لن تتأثر بـ إعصار تيج، فالأجواء مستقرة على البلاد خلال هذا الأسبوع.