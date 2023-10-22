كشف ملابسات واقعة مقتل بائع في حدائق القبة

كشفت التحريات الأولية ملابسات واقعة مقتل بائع في منطقة حدائق القبة، وتبين أن 5 بائعين تعدوا عليه إثر مشاجرة بينهم ،وحدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته ،ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على الجناة الذين أعترفوا بجريمتهم.

ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من عاطل - مقيم بدائرة في حدائق القبة )، بوفاة نجل شقيقــه (بائع )، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلـة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر ادعاء وقوع مشاجرة .

بمناقشة المُبلغ قرر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ؛ تطورت لتراشقهم بالحجارة مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتي أودت بحياته، بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم.

وفي واقعة آخرى شهدت منطقة السلام بالقاهرة واقعة مأساوية ،حيث تجرد أب من كافة معاني الأبوه والإنسانية الله بعباءة الشيطان وتعدى على ابنته وعذبها حتي سقطت من بين يديه جثته هامدة .

كشف مصدر أمني تفاصيل وملابسات الجريمة البشعة ، وقال إن غرفة النجدة بلاغ بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة السلام لمسرح الواقعة.

مشيرا إلى أنه بإجراء الفحص والتحري تبين العثور على جثة لفتاة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب، أدت في وفاتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق.

دلت التحريات إلى أن الفتاة المجني عليها كانت تقيم مع والدها بعد انفصاله عم والدة نجلته، وفي يوم الواقعة تعدى علي ابنته بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده أن أمها حرضتها ضده.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديربة أمن القاهرة من كشف ملابسات تلك الواقعة، وابين أن والد المجني عليها وراء إرتكاب الجريمة المؤسفة،وتم إلقاء القبض عليه، التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، واعترف بتلك الواقعة وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق.

قررت النيابة حبس المتهم وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب عدد من الشهود وأهالي المجني عليها والجيران.