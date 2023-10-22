جوجل تدفع مليون دولار لمديرة تنفيذية رفعت دعوى للتمييز بين الجنسين

سيتعين على شركة جوجل دفع أكثر من مليون دولار لمديرة تنفيذية زعمت أن الشركة تمارس التمييز ضدها على أساس جنسها وانتقمت لاحقًا عندما تحدثت عن ذلك. واتهمت أولكو رو، مديرة الهندسة في Google Cloud، الشركة بتوظيفها في منصب أقل أجرًا من الرجال ذوي الخبرة الأقل الذين تم تعيينهم في أدوار مماثلة في نفس الوقت، وفقًا لقانون بلومبرج. وادعت أيضًا أنها تم تجاوزها في الترقية لصالح زميل أقل تأهيلاً.

قررت هيئة محلفين في نيويورك يوم الجمعة أن جوجل ارتكبت تمييزًا على أساس الجنس، وتدين الآن لرو بمبلغ إجمالي قدره 1.15 مليون دولار كتعويضات تأديبية والألم والمعاناة التي تسببت فيها. ولكن وفقًا لقانون بلومبرج، فقد قرر أيضًا أن رو لم يثبت أن جوجل انتهكت قانون المساواة في الأجور في نيويورك. كانت لدى رو 23 عامًا من الخبرة عندما بدأت العمل في جوجل في عام 2017، وتزعم الدعوى القضائية أنها لم تتمكن من التوظيف لتضعها في مستوى يدفع لها أجرًا أقل بكثير مما يُعرض على الرجال.

وقالت كارا جرين، محامية رو الرئيسية، في بيان مقدم إلى Engadget: "هذا الحكم بالإجماع لا يؤكد فقط صحة ادعاءات السيدة رو بسوء المعاملة من قبل جوجل، ولكنه يرسل أيضًا رسالة مدوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع التمييز والانتقام في مكان العمل". . ويأتي ذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات من تنظيم حوالي 20 ألف موظف في Google إضرابًا للمطالبة بتغييرات حول تعامل الشركة مع سوء السلوك الجنسي والتمييز.

وبينما تعهدت الشركة ببذل قصارى جهدها فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، فإن استجابتها لا تزال تترك الكثير مما هو مرغوب فيه فيما يتعلق بموضوعات التحيز. وفقًا لقانون بلومبرج، فإن دعوى رو هي أول قضية تواجهها جوجل منذ الاحتجاجات. ووصف غرين قرار هيئة المحلفين بأنه “تاريخي”، وأرجع الفضل إلى مظاهرات 2018 في جعل ذلك ممكنًا.

وفي بيان، قالت المتحدثة باسم جوجل، كورتيناي مينسيني، إن "العدالة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا ونحن نؤمن بشدة بالعدالة في عمليات التسوية والتعويض لدينا". وقال مينشيني إن النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بأن جوجل لم تنتهك قانون نيويورك تدعم ذلك، لكنه استمر في الاعتراض على قرارها بأن جوجل مارست التمييز ضد رو.

قال مينشيني: “نحن نختلف مع النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بأن السيدة رو تعرضت للتمييز بسبب جنسها أو أنه تم الانتقام منها بسبب إثارتها مخاوف بشأن أجرها ومستواها وجنسها”. "نحن نحظر الانتقام في مكان العمل ونشارك علنًا سياستنا الواضحة للغاية. نحن نأخذ مخاوف الموظفين على محمل الجد، وقمنا بإجراء تحقيق شامل في مخاوف السيدة رو عندما أثارتها ووجدنا أنه لم يكن هناك أي تمييز أو انتقام.