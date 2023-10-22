8 معلومات عن مشروع حافلات مكة

بعد إطلاق الخدمات المتكاملة المدفوعة به

حافلات مكة.. باتت من اكثر الموضوعات جذبا بالمملكة العربية السعودية وزوارها عقب إعلان الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، إطلاق الخدمات المتكاملة المدفوعة لمشروع حافلات مكة بعد انتهاء فترة اختباره.

حافلات مكة.. إطلاق الخدمات المتكاملة المدفوعة أول نوفمبر

وتحت شعار "معًا على الدرب"، أطلقت الهيئة الخدمات المتكاملة المدفوعة لمشروع حافلات مكة المكرمة، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:

نقل المشروع خلال الفترة التجريبية أكثر من 100 مليون مستفيد

يتوقع البدء بالإطلاق الفعلي في الأول من الشهر المقبل "1 نوفمبر 2023م". سعر التذكرة 4 ريالات، شاملاً جميع الخدمات المتكاملة التي يقدّمها المشروع. تتوافر باقات وأسعار خاصة لمختلف الفئات وضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين. إتاحة الحصول على التذاكر عبر عدة قنوات كالموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي الخاص بالمشروع أو من أجهزة الشراء المتوافرة في أنحاء مكة المكرّمة. يسهم في تخفيف وطأة الازدحام المروري والانبعاثات الكربونيّة الضارّة. انطلقت الفترة التجريبية الخاصة به في فبراير العام الماضي 2022م وامتدت إلى نهاية شهر أكتوبر 2023م. خدمت حافلات مكّة خلال الفترة التجريبية سكان مكة المكرّمة وزوّارها عبر 12 مساراً، وعلى مسافة تمتد لأكثر من 560 كم، يعمل فيها أكثر من 400 حافلة وأكثر من 800 سائق، يتنقلون بين 438 محطة موزعة في أنحاء مكة المكرّمة. حصلت حافلات مكة على جائزة مكة للتميُّز.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أشار المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية، إلى أن إطلاق الخدمات المتكاملة يهدف إلى الارتقاء بالجودة في إطار التطوير المستدام والسعي الدؤوب لإرضاء المستفيدين من الفئات كافة.