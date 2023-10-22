حبس مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

أصدرت جهات التحقيق قراراً بحبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط موظف بشركة دعاية وإعلان ، ومحاسب حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية.

وأقر المُتهمان حين مُواجهتهما بالاتهامات المُسندة إليهما بمُزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة المعنية لضبط جرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.