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الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير سلطة الدجاج بالمايونيز

سلطة الدجاج بالمايونيز
سلطة الدجاج بالمايونيز

يبحث الجميع عن وصفة سهلة التحضير بالإضافة إلى أنها تشعرهم بالشبع فترة طويلة، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة الدجاج بالمايونيز اللذيذة.

 

سلطة الدجاج بالمايونيز

طريقة عمل سلطة الدجاج بالمايونيز

المقادير

- صدر الدجاج : 2 كوب (مطهي ومقطع مكعبات)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- لوز : ربع كوب (شرائح)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم خشن)

- الطماطم الكرزية : نصف كوب (مقطعة أنصاف)

- المايونيز : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ربع ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

في طبق عميق ضعي الدجاج والجبن، وأضيفي البقدونس، واللوز، وباستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي المكونات جيداً.

ضعي السلطة في طبق التقديم، ووزعي الطماطم الكرزية.

اخلطي صلصة المايونيز والملح، والفلفل الأسود، والزعتر المجفف حتى تتكون صلصة ناعمة.

وزعي صلصة المايونيز على السلطة وقدميها.

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