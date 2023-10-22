تشكيل هيئة المكتب لنقابة الأطباء بمحافظة قنا

عقد مجلس نقابة أطباء قنا اجتماعه برئاسة الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا 'وذلك عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى.

وأوضحت النقابة، أنه تم الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب والتي جاءت كالتالي الدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، الدكتور حسن ابو الحسن، الأمين العام، الدكتور عمرو حامد، الأمين العام المساعد.

كما شمل التشكيل، الدكتور محمود عبد المولي، أمين الصندوق، الدكتور عبد العزيز طايع، أمين الصندوق المساعد للنقابة' والدكتور محمود عويس مقرر لجنه الإعلام والدكتور محمد حامد مقرر اللجنه العلمية والدكتور أحمد رمضان مساعد مقرر لجنه الإسكان.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا، إن المجلس سيسعي بكل ما يمتلك من جهد على أرض الواقع لخدمة الأطباء والقطاع الطبي في قنا الذين يحملون رسالة سامية تخدم المرضى في المقام الأول، مؤكدا أن الهدف والرؤية واضحة وهي توفير كافة احتياجات الأطباء وتنفيذ الرؤية التي تناسبهم خلال الفترة القادمة.