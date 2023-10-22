مدافع بيراميدز: هدفنا تحقيق بطولة في الموسم الحالي

عبر أحمد سامي، مدافع نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فيوتشر بهدف دون مقابل والوصول إلى صدارة ترتيب الدوري.

وأوضح سامي أن الفريق قدم مجهودًا كبيرًا ونجح في حصد النقاط الغالية وفريق فيوتشر كبير ومميز ويمتلك لاعبين جيدين والفوز كان مهما وهو هدف بيراميدز في النهاية.

وشدد على أنه ما يزال مبكرًا الحديث عن فكرة صدارة الدوري لأن البطولة ما تزال في أسابيعها الأولى، والفريق ينظر للمباريات على أنه لابد من الفوز في كل مواجهة يخوضها الفريق في مشواره سواء محليا أو قاريا، لأن الهدف هذا الموسم هو الفوز ببطولة ولابد من الانتصار بأي شكل.

وأتم أن بيراميدز استحق الفوز وكان الأفضل في كل شيء واجتهد بشدة والهدف الخطأ هو تكليل المجهود لأن بيراميدز استحق بالفعل النتيجة والثلاث نقاط.