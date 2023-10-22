الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدافع بيراميدز: هدفنا تحقيق بطولة في الموسم الحالي

مباراة بيراميدز وفيوتشر
مباراة بيراميدز وفيوتشر

 عبر أحمد سامي، مدافع نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فيوتشر بهدف دون مقابل والوصول إلى صدارة ترتيب الدوري.

txt

وليد الكرتي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفيوتشر

 وأوضح سامي أن الفريق قدم مجهودًا كبيرًا ونجح في حصد النقاط الغالية وفريق فيوتشر كبير ومميز ويمتلك لاعبين جيدين والفوز كان مهما وهو هدف بيراميدز في النهاية.

 وشدد على أنه ما يزال مبكرًا الحديث عن فكرة صدارة الدوري لأن البطولة ما تزال في أسابيعها الأولى، والفريق ينظر للمباريات على أنه لابد من الفوز في كل مواجهة يخوضها الفريق في مشواره سواء محليا أو قاريا، لأن الهدف هذا الموسم هو الفوز ببطولة ولابد من الانتصار بأي شكل.

 وأتم أن بيراميدز استحق الفوز وكان الأفضل في كل شيء واجتهد بشدة والهدف الخطأ هو تكليل المجهود لأن بيراميدز استحق بالفعل النتيجة والثلاث نقاط.

الجريدة الورقية