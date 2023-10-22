وليد الكرتي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفيوتشر

توج وليد الكرتي، لاعب نادي بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام فيوتشر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدف دون مقابل ليحصد ٣ نقاط غالية ويرفع رصيده إلى ١٠ نقاط ويعتلي قمة ترتيب الدوري.

وقدم الكرتي مباراة مميزة ونجح في مساعدة الفريق على تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

بيراميدز يقفز 4 مراكز ويعتلي الترتيب:

خسارة فيوتشر من بيراميدز تجعل رصيد الفريق يتجمد عند النقطة 7 في المركز الثاني من جدول الترتيب، بينما يرفع فريق بيراميدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بعدما قفز 4 مراكز حيث كان يحتل السماوي المركز الخامس قبل مواجهة فيوتشر اليوم.

مباراة بيراميدز المقبلة ستكون أمام فريق المصري يوم الجمعة المقبل 27 أكتوبر، في حين يحل فيوتشر ضيفًا على منافسة البنك الأهلي يوم الإثنين