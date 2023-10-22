سقوط عصابة تجارة السلاح وغسيل الأموال بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على مسجلين خطر لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وإتخاذهما من محافظة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.



اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (7مليون جنيه تقريباً)،. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.