هدف ذاتي يحرج فيوتشر ويُفقده صدارة الترتيب لصالح بيراميدز

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من تحقيق الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره فريق فيوتشر، في لقاء جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فيوتشر يعطي هدية ثمينه لـ بيراميدز

سجل محمد عبد السلام مدافع نادي فيوتشر هدف اللقاء الوحيد عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ليُفقد فريقه فرصة خطف صدارة الترتيب من الدوري.

هدف محمد عبدالسلام عن طريق الخطأ في مرماه جعل فريقه يتذوق مرارة الهزيمة للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم بعدما فاز في الثلاثة مباريات الماضية.

بيراميدز يقفز 4 مراكز ويعتلي الترتيب

خسارة فيوتشر من بيراميدز تجعل رصيد الفريق يتجمد عند النقطة 7 في المركز الثاني من جدول الترتيب، بينما يرفع فريق بيراميدز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بعدما قفز 4 مراكز حيث كان يحتل السماوي المركز الخامس قبل مواجهة فيوتشر اليوم.

مباراة بيراميدز المقبلة ستكون امام فريق المصري يوم الجمعة المقبل 27 أكتوبر، في حين يحل فيوتشر ضيفًا على منافسة البنك الأهلي يوم الاثنين.

فيديو هدف محمد عبدالسلام بالخطأ في مرماه